كيف سيطرت أنقرة على قطر؟.. كاتبة تركية مقربة من أردوغان تكشف حقائق مثيرة

بعد زيارتها للقاعدة العسكرية التركية الجديدة المتواجدة في الدوحة، سلطت الصحافة الضوء على الكاتبة هند الفرات، التي قالت في مقال لها نشر في صحيفة حرييت أن بلادها بسطت سيطرتها على إمارة قطر، عن طريق التعزيزات العسكرية والدعم السياسي التي تقدمها أنقرة للأخيرة.



نشرت هند الفرات صورا لها داخل القاعدة العسكرية التركيا الجديدة مع بعض القيادات العسكرية، وقالت أن تركيا تعمل على بسط نفوذها من خلال تعزيز الهيكل الأمني والعسكري والسياسي، على حد سواء.



ووفقا لما نشرته العربية، حازت هند على شهرتها بعد المكالمة المصورة التي أجرتها مع الرئيس رجب طيب أردوغان على هاتفها ليلة الانقلاب الفاشل في يوليو 2016، والتي يعود لها الفضل في فشل الإنقلاب الذي قالت كثير من مواقع الأخبار العالمية بإنه مجرد مسرحية تركية رخيصة من أردوغان لبسط سيطرته على المعارضة وتعظيم بطشه على البلاد.



وأضافت هند الفرات في مقالها في حرييت، أن جيش بلادها يواصل مهامه في الدوحة تحت مسمى قيادة القوات القطرية – التركية، مشيرة إلى أن أعداد تلك القوات التركيا سوف تزداد في الدوحة.



وكتبت هند الفرات عن القاعدة العسكرية التي يتواجد فيها الجنود الأتراك في قطر، موضحة كم الإخاء بين البلدين، والمشاعر التي يكنها كل طرف للاخر وروح التعاون الواضحة بين الجنود القطريين والأتراك.



يذكر أنه سيتم افتتاح القاعدة في فصل الخريف، ومن المتوقع أن يفتتحها أمير قطر تميم بن حمد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.