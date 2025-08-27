قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طليق هدير عبد الرازق.. التحفظ على أموال التيك توكر أوتاكا ومنعه من السفر
أمينة النقاش: برنامج حزب التجمع بأي انتخابات يركز على تحقيق العدالة الاجتماعية
حماس تدعو لتحرك دولي لإجبار الاحتلال على الإفراج عن جثامين الشهداء
مرسي مطروح تحذر المصطافين من نزول البحر فى هذه الشواطئ
حقوق المريض في الإسلام.. 6 أمور نفعلها له
اقتصادية قناة السويس توقع مشروع للملابس الجاهزة باستثمارات 200 مليون جنيه
رئيس دفاع النواب: الإفراج عن ميدو يتوج جهود الدولة تجاه من يدافع عن وطنه
بعد واقعة تسمم 16 شخصا بأسيوط.. ضبط لحوم ودواجن فاسدة بقاعة أفراح
سير عكس.. القبض على سائق سيارة نقل بأكتوبر
بعد تصريحات نقيب الفلاحين.. تعرف على سعر اللحمة الحمراء اليوم بالأسواق
جيش الاحتلال يقلص مدة تدريب جنوده إلى النصف بسبب العجز
1000 جنيه.. قفزة في أسعار الجنيه الذهب ومفاجأة في ثمن عيار 21 الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حقوق المريض في الإسلام.. 6 أمور نفعلها له

حقوق المريض في الإسلام
حقوق المريض في الإسلام
إيمان طلعت

كشفت الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية، عن 6 حقوق واجبة للمريض في الإسلام، على المسلم أن يعرفها ويؤديها، فلها من الثواب الجزيل ما يرغب في الإكثار من هذه الأفعال.

وقالت الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية، إن حقوق المريض في الإسلام 6، وهي: السؤال عنه، الدعاء له، بث الأمل في نفسه، تبشيره بالأجر العظيم، مساعدته ماديا، مواساته.

حق المسلم على المسلم

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء: إنه فيما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، أن الشرع الحنيف حدد 6 حقوق واجبة على كل مسلم تجاه أخيه.

وأضاف "جمعة"، خلال منشور له عبر صفحته على فيسبوك، أن الشريعة الإسلامية جعلت عيادة المريض من الواجبات، لأنها تؤلف بين القلوب، وكذلك رد التحية وتلبية الدعوة، وتشميت العاطس واتباع الجنائز، مستشهدًا بما روي عن علي، قال، قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: « للمسلم على المسلم من المعروف ست، يسلم عليه إذا لقيه، ويشمته إذا عطس، ويعوده إذا مرض، ويجيبه إذا دعاه، ويشهده إذا توفى، ويحب له ما يحب لنفسه، وينصح له بالغيب».

وأشار الى أن الحديث الشريف يؤكد حرص رسـول اللّه- صلى الله عليه وسلم- على إقامة روابط المحبة بين المسلم وأخيه ليوطد علاقة المسلمين بعضهم ببعض، ويقوي روابط الأخوة والمحبة بينهم.

وتابع: أنه- صلى الله عليه وسلم- أمر بأداء حقوق ، وهي كثيرة، وقد أرشدنا الرسول- صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث إلى خمس منها غالية في قيمتها سهلة في أدائها.

حقوق المريض في الإسلام الدعاء للمريض حق المريض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطبيب صاحب الواقعة

من غرفة العمليات إلى «التريند».. طبيب نسا وتوليد يثير أزمة أخلاقية والنقابة تتحرك

إسعاف

تســـ.ـمم جماعي في فرح بأسيوط .. إصابة 16 شخصًا بعد تناول وجبة «فراخ»

إجازة المولد النبوي 2025

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة بعد قرار الحكومة

الدولار

عقب صعوده.. سعر الدولار الآن في البنوك

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. ترقبوها هنا

دواجن بيضاء

عقب تراجعها بقوة.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

دولار وجنيه - صورة تعبيرية

عقب ارتفاعه.. أعلى سعر لصرف الدولار الآن

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

محافظ أسيوط يتفقد مشروع مجمع صناعات الرمان المتكامل بالبداري باستثمارات 600 مليون جنيه

باستثمارات 600 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يتفقد مشروع مجمع صناعات الرمان المتكامل بالبداري.. وتوجيهات بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة ومعايير الجودة والسلامة والصحة المهنية

رئيس جامعة طنطا

رئالقافلة الدعوية لمجمع البحوث الإسلامية تبدأ عملها في طنطا

الشاب أحمد عبد القادر

أحمد فؤاد: بريطانيا تغاضت عن المعتدين على السفارة المصرية.. واعتقلت المدافعين

بالصور

مع قرب عودة المدارس.. حضري لانشون صحي في البيت بدون مواد حافظة

طريقة عمل اللانشون فى البيت
طريقة عمل اللانشون فى البيت
طريقة عمل اللانشون فى البيت

4 فوائد مذهلة لتناول الجوافة.. أبرزها إنقاص الوزن

أربع فوائد مذهلة لتناول الجوافة
أربع فوائد مذهلة لتناول الجوافة
أربع فوائد مذهلة لتناول الجوافة

عادة يومية يفعلها الرجال دون الانتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها

عادة يومية يفعلها الرجال دون انتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها
عادة يومية يفعلها الرجال دون انتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها
عادة يومية يفعلها الرجال دون انتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها

إزاي تعملي الزبيب في البيت بأسهل وأنجح طريقة.. اعرفي المكونات

طريقة عمل الزبيب بالبيت بأسهل وأنجح طريقة
طريقة عمل الزبيب بالبيت بأسهل وأنجح طريقة
طريقة عمل الزبيب بالبيت بأسهل وأنجح طريقة

فيديو

السر وراء وفاة أطفال المنيا

ساعات حاسمة .. أستاذ سموم يوضح كيف كان بالإمكان إنقاذ أطفال المنيا | فيديوجراف

تطورات حالة أنغام الصحية

من الإشاعات لعمليات دقيقة في ميونخ.. الحكاية الكاملة لأزمة أنغام الصحية | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

المزيد