قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمينة النقاش: برنامج حزب التجمع بأي انتخابات يركز على تحقيق العدالة الاجتماعية
حماس تدعو لتحرك دولي لإجبار الاحتلال على الإفراج عن جثامين الشهداء
مرسي مطروح تحذر المصطافين من نزول البحر فى هذه الشواطئ
حقوق المريض في الإسلام.. 6 أمور نفعلها له
اقتصادية قناة السويس توقع مشروع للملابس الجاهزة باستثمارات 200 مليون جنيه
رئيس دفاع النواب: الإفراج عن ميدو يتوج جهود الدولة تجاه من يدافع عن وطنه
بعد واقعة تسمم 16 شخصا بأسيوط.. ضبط لحوم ودواجن فاسدة بقاعة أفراح
سير عكس.. القبض على سائق سيارة نقل بأكتوبر
بعد تصريحات نقيب الفلاحين.. تعرف على سعر اللحمة الحمراء اليوم بالأسواق
جيش الاحتلال يقلص مدة تدريب جنوده إلى النصف بسبب العجز
1000 جنيه.. قفزة في أسعار الجنيه الذهب ومفاجأة في ثمن عيار 21 الآن
لبنانيون يشكون الأمين العام لـ حزب الله أمام النيابة العامة التمييزية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اقتصادية قناة السويس توقع مشروع للملابس الجاهزة باستثمارات 200 مليون جنيه

جمال الدين: المشروع الموقع اليوم يمثل أول استثمار صناعي يوناني باقتصادية قناة السويس
جمال الدين: المشروع الموقع اليوم يمثل أول استثمار صناعي يوناني باقتصادية قناة السويس
محمد الغزاوى

وقع  وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة،  عقد إنشاء مشروع "مارينيرو-Mariniro" للملابس الجاهزة المملوك لشركة "زانيداكيس ميخائيل مارينوس- TZANIDAKIS MIAXAH MARINOS Co (مرفي Murphy)" اليونانية؛ وذلك على مساحة 7 آلاف متر مربع بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة، بتكلفة استثمارية قدرها 4 ملايين دولار (تعادل 200 مليون جنيه)، ويتيح المشروع 1000 فرصة عمل مباشرة، مستهدفًا تصدير 70% من الإنتاج للخارج، هذا وقد قام بتوقيع العقد  مارينوس تزانيداكيس- Marinos Tzanidakis، رئيس الشركة المالكة للمشروع، بحضور عدد من قيادات طرفي التوقيع.

وأعرب وليد جمال الدين، عن اعتزازه بنجاح اقتصادية قناة السويس في استقطاب أول استثمار صناعي يوناني بها، مؤكدًا أن هذا المشروع يمثل نواة للشراكة والتعاون مع اليونان يمكن استثمارها والبناء عليها، لا سيما في ضوء العلاقات الوثيقة بين مصر واليونان خاصة الشراكة الجغرافية في حوض البحر المتوسط، مشيرًا إلى أن تنوع الاستثمارات من مختلف الدول بمنطقة القنطرة غرب يبرهن على النجاح الذي حققته بتحولها لمركز إقليمي بل عالمي لصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، مثمنًا أثر ذلك النجاح في توفير فرص عمل للمصريين، ودعم جهود توطين وتعميق الصناعة المحلية، وتعزيز الصادرات للخارج تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية في هذا الشأن.

جمال الدين: المشروع الموقع اليوم يمثل أول استثمار صناعي يوناني باقتصادية قناة السويس

وأوضح رئيس اقتصادية قناة السويس، أنه بإضافة المشروع الموقع اليوم يصل إجمالي عدد المشروعات الفعلية بالقنطرة غرب إلى 36 مشروعًا في قطاعات متنوعة أبرزها المنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والأنشطة اللوجستية، لافتًا إلى أن هذه المشروعات مجتمعة أصبحت تغطي مساحة إجمالية قدرها 2,332,400 متر مربع، بإجمالي تكاليف استثمارية بلغت 993,3 مليون دولار، فيما تتيح هذه المشروعات ما يزيد عن 52,2 ألف فرصة عمل مباشرة، مشددًا على ضرورة مواصلة الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات لمنطقة القنطرة غرب الصناعية، نظرًا لدورها الهام في دعم الاقتصاد المصري.

السويس قناة السويس اقتصادية قناة السويس اليونان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطبيب صاحب الواقعة

من غرفة العمليات إلى «التريند».. طبيب نسا وتوليد يثير أزمة أخلاقية والنقابة تتحرك

إسعاف

تســـ.ـمم جماعي في فرح بأسيوط .. إصابة 16 شخصًا بعد تناول وجبة «فراخ»

إجازة المولد النبوي 2025

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة بعد قرار الحكومة

الدولار

عقب صعوده.. سعر الدولار الآن في البنوك

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. ترقبوها هنا

دواجن بيضاء

عقب تراجعها بقوة.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

دولار وجنيه - صورة تعبيرية

عقب ارتفاعه.. أعلى سعر لصرف الدولار الآن

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

اليقين بالله

أسرار اليقين بالله .. مراتبه وأنواعه وكيفية الوصول إليه

الغيبة والنميمة

كيف يكون الاستغفار لمن اغتبته ؟ .. علي جمعة ينصح بهذا الأمر

الإفتاء

ما حكم من لا يقدر على دفع كفارة الحلف؟.. أمين الإفتاء يجيب

بالصور

مع قرب عودة المدارس.. حضري لانشون صحي في البيت بدون مواد حافظة

طريقة عمل اللانشون فى البيت
طريقة عمل اللانشون فى البيت
طريقة عمل اللانشون فى البيت

4 فوائد مذهلة لتناول الجوافة.. أبرزها إنقاص الوزن

أربع فوائد مذهلة لتناول الجوافة
أربع فوائد مذهلة لتناول الجوافة
أربع فوائد مذهلة لتناول الجوافة

عادة يومية يفعلها الرجال دون الانتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها

عادة يومية يفعلها الرجال دون انتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها
عادة يومية يفعلها الرجال دون انتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها
عادة يومية يفعلها الرجال دون انتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها

إزاي تعملي الزبيب في البيت بأسهل وأنجح طريقة.. اعرفي المكونات

طريقة عمل الزبيب بالبيت بأسهل وأنجح طريقة
طريقة عمل الزبيب بالبيت بأسهل وأنجح طريقة
طريقة عمل الزبيب بالبيت بأسهل وأنجح طريقة

فيديو

السر وراء وفاة أطفال المنيا

ساعات حاسمة .. أستاذ سموم يوضح كيف كان بالإمكان إنقاذ أطفال المنيا | فيديوجراف

تطورات حالة أنغام الصحية

من الإشاعات لعمليات دقيقة في ميونخ.. الحكاية الكاملة لأزمة أنغام الصحية | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

المزيد