اقتصادية قناة السويس توقع مشروع للملابس الجاهزة باستثمارات 200 مليون جنيه

وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقد إنشاء مشروع "مارينيرو-Mariniro" للملابس الجاهزة المملوك لشركة "زانيداكيس ميخائيل مارينوس- TZANIDAKIS MIAXAH MARINOS Co (مرفي Murphy)" اليونانية؛ وذلك على مساحة 7 آلاف متر مربع بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة، بتكلفة استثمارية قدرها 4 ملايين دولار (تعادل 200 مليون جنيه)، ويتيح المشروع 1000 فرصة عمل مباشرة، مستهدفًا تصدير 70% من الإنتاج للخارج، هذا وقد قام بتوقيع العقد مارينوس تزانيداكيس- Marinos Tzanidakis، رئيس الشركة المالكة للمشروع، بحضور عدد من قيادات طرفي التوقيع.

وأعرب وليد جمال الدين، عن اعتزازه بنجاح اقتصادية قناة السويس في استقطاب أول استثمار صناعي يوناني بها، مؤكدًا أن هذا المشروع يمثل نواة للشراكة والتعاون مع اليونان يمكن استثمارها والبناء عليها، لا سيما في ضوء العلاقات الوثيقة بين مصر واليونان خاصة الشراكة الجغرافية في حوض البحر المتوسط، مشيرًا إلى أن تنوع الاستثمارات من مختلف الدول بمنطقة القنطرة غرب يبرهن على النجاح الذي حققته بتحولها لمركز إقليمي بل عالمي لصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، مثمنًا أثر ذلك النجاح في توفير فرص عمل للمصريين، ودعم جهود توطين وتعميق الصناعة المحلية، وتعزيز الصادرات للخارج تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية في هذا الشأن.

جمال الدين: المشروع الموقع اليوم يمثل أول استثمار صناعي يوناني باقتصادية قناة السويس

وأوضح رئيس اقتصادية قناة السويس، أنه بإضافة المشروع الموقع اليوم يصل إجمالي عدد المشروعات الفعلية بالقنطرة غرب إلى 36 مشروعًا في قطاعات متنوعة أبرزها المنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والأنشطة اللوجستية، لافتًا إلى أن هذه المشروعات مجتمعة أصبحت تغطي مساحة إجمالية قدرها 2,332,400 متر مربع، بإجمالي تكاليف استثمارية بلغت 993,3 مليون دولار، فيما تتيح هذه المشروعات ما يزيد عن 52,2 ألف فرصة عمل مباشرة، مشددًا على ضرورة مواصلة الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات لمنطقة القنطرة غرب الصناعية، نظرًا لدورها الهام في دعم الاقتصاد المصري.