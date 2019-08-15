رسائل المصريين لمحمد صلاح بعد الفوز بالسوبر الأوروبي.. فيديو

حقق فريق ليفربول لقب السوبر الأوروبي بقيادة نجمه المصري محمد صلاح بعد الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح عقب انتهاء المباراة والوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "فودافون أرينا" فى العاصمة التركية اسطنبول.



وجاء محمد صلاح أول لاعب مصري يحصد لقب السوبر الاوروبي في تاريخ احتراف اللاعبين المصريين في الدوريات الأوروبية.



ولذلك رصدت "صدى البلد" آراء الجماهير حول " وجه كلمة لمحمد صلاح بعد الفوز بالسوبر الأوروبي ؟ "



وقال "حازم سمير" ألف مبروك وأتمنى لمحمد صلاح ان يكون من افضل اللعيبه علي مستوي العالم و خصوصا ان المنافسة شديدة بينه و بين كريستيانو وميسي.



وبدوره وصفه " محمد علي " قائلا: أنت فخر مصر وفخر العرب و جميع المصريين خلفك دائمًا وأتمني له انجازات أكثر وأكثر.



وأشار " جمال سليم " إلى أن جميع العالم الآن يعرف أن مصر بها كوادر وأسماء كبيرة ترفع اسم مصر و اتمني لمحمد صلاح اداء افضل .



وأضاف " وائل عادل " شكرا انه اللاعب الافضل و شكرا انه انسان محترم اخلاقيا و اتمني له الفوز بالكرة الذهبية و كأس العالم للأندية.



وأكد " خالد رائد " دائما يجعل اسم مصر عاليا و مشرفنا و اتمني له النجاح في مستقبله "



و تابع " محمد خالد " انا بحب محمد صلاح جدا و اتمنى له التركيز حتي يأتي ببطولات اكثر وان يركز و ينجح ايضا مع المنتخب و اتمني ان اراه مع برشلونة او ريال مدريد و هذه الفرق الكبيرة.