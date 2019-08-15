عانقته من الخلف.. معجبة تهجم على كاظم الساهر والأخير يصاب بالرعب ..فيديو

تداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما جمهور قيصر الغناء العربي كاظم الساهر، مقطع فيديو من كواليس حفله الأخير الذي أحياه في تركيا، بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك.
وانتابت كاظم الساهر حالة من الرعب والذعر، عندما اقتحمت إحدى معجباته المسرح خلال الحفل الذي أحياه في إسطنبول، وانقضت عليه من الخلف وأمسكت بعنقه، الأمر الذي أصابه بالذعر لأنه لم يشاهدها وهي تقترب من المسرح.
وبدأ كاظم الساهر، في الفيديو الأخير مندمجًا في أغنيته، ثم فوجئ بمعجبة تعانقه من الخلف؛ ما تسبب فى خوفه وذعره، وهو ما دفع الحرس الشخصي إلى الدفاع عنه، وقاموا بإنزال المعجبة من على خشبة المسرح، وبالرغم من حالة الرعب التي تعرض لها كاظم الساهر إلا أنه كان حريصًا على الاطمئنان على المعجبة حتى لا تتعرض لسوء من الحراس.
وتألق كاظم الساهر قيصر الغناء العربي في حفله الغنائي حيث قدم باقة من أشهر أغنياته القديمة والحديثة، والتي تفاعل معها الجمهور.
وانتابت كاظم الساهر حالة من الرعب والذعر، عندما اقتحمت إحدى معجباته المسرح خلال الحفل الذي أحياه في إسطنبول، وانقضت عليه من الخلف وأمسكت بعنقه، الأمر الذي أصابه بالذعر لأنه لم يشاهدها وهي تقترب من المسرح.
وبدأ كاظم الساهر، في الفيديو الأخير مندمجًا في أغنيته، ثم فوجئ بمعجبة تعانقه من الخلف؛ ما تسبب فى خوفه وذعره، وهو ما دفع الحرس الشخصي إلى الدفاع عنه، وقاموا بإنزال المعجبة من على خشبة المسرح، وبالرغم من حالة الرعب التي تعرض لها كاظم الساهر إلا أنه كان حريصًا على الاطمئنان على المعجبة حتى لا تتعرض لسوء من الحراس.
وتألق كاظم الساهر قيصر الغناء العربي في حفله الغنائي حيث قدم باقة من أشهر أغنياته القديمة والحديثة، والتي تفاعل معها الجمهور.
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مقطع الهجوم من زاوية اخرى . كان مندمج مع الأغنية ومغمض عيونو .. وفجأة صار هالشي🤷🏻♀️🤦🏻♀️ . . . . #كاظم_الساهر #بغداد#مشاهير_العراق# #kadim_alsahir #kadimalsahir #fans_kadim #كتاب_الحب [email protected] #مشاهير_العرب #العراق #فن #اغاني_عربيه #اغاني_عراقيه #جمهوري_عائلتي #الوطن #القيصر #كاظم #kadim #كاظم_خلق_ليكون_أسطورة #نزار_قباني #المملكة_الساهرية #fans @kadimalsahirofficial