عانقته من الخلف.. معجبة تهجم على كاظم الساهر والأخير يصاب بالرعب ..فيديو

تداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما جمهور قيصر الغناء العربي كاظم الساهر، مقطع فيديو من كواليس حفله الأخير الذي أحياه في تركيا، بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك.وانتابت كاظم الساهر حالة من الرعب والذعر، عندما اقتحمت إحدى معجباته المسرح خلال الحفل الذي أحياه في إسطنبول، وانقضت عليه من الخلف وأمسكت بعنقه، الأمر الذي أصابه بالذعر لأنه لم يشاهدها وهي تقترب من المسرح.وبدأ كاظم الساهر، في الفيديو الأخير مندمجًا في أغنيته، ثم فوجئ بمعجبة تعانقه من الخلف؛ ما تسبب فى خوفه وذعره، وهو ما دفع الحرس الشخصي إلى الدفاع عنه، وقاموا بإنزال المعجبة من على خشبة المسرح، وبالرغم من حالة الرعب التي تعرض لها كاظم الساهر إلا أنه كان حريصًا على الاطمئنان على المعجبة حتى لا تتعرض لسوء من الحراس.وتألق كاظم الساهر قيصر الغناء العربي في حفله الغنائي حيث قدم باقة من أشهر أغنياته القديمة والحديثة، والتي تفاعل معها الجمهور.