ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عانقته من الخلف.. معجبة تهجم على كاظم الساهر والأخير يصاب بالرعب ..فيديو

الخميس 15/أغسطس/2019 - 09:57 م
كاظم الساهر
كاظم الساهر
نبيل العدوى
تداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما جمهور قيصر الغناء العربي كاظم الساهر، مقطع فيديو من كواليس حفله الأخير الذي أحياه في تركيا، بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك.

وانتابت كاظم الساهر حالة من الرعب والذعر، عندما اقتحمت إحدى معجباته المسرح خلال الحفل الذي أحياه في إسطنبول، وانقضت عليه من الخلف وأمسكت بعنقه، الأمر الذي أصابه بالذعر لأنه لم يشاهدها وهي تقترب من المسرح.

وبدأ كاظم الساهر، في الفيديو الأخير مندمجًا في أغنيته، ثم فوجئ بمعجبة تعانقه من الخلف؛ ما تسبب فى خوفه وذعره، وهو ما دفع الحرس الشخصي إلى الدفاع عنه، وقاموا بإنزال المعجبة من على خشبة المسرح، وبالرغم من حالة الرعب التي تعرض لها كاظم الساهر إلا أنه كان حريصًا على الاطمئنان على المعجبة حتى لا تتعرض لسوء من الحراس.

وتألق كاظم الساهر قيصر الغناء العربي في حفله الغنائي حيث قدم باقة من أشهر أغنياته القديمة والحديثة، والتي تفاعل معها الجمهور.


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالـ هوت شورت.. فتاة ترقص بجوار كاظم الساهر وهو يغني قولي أحبك.. فيديو

ترشيحاتنا

أثار ضرب.. شاهد | أحدث ظهور لـ احمد عز بعد خناقة زينه

اخبار الزمالك اليوم الخميس 15-8-2019.. 5 تحديات أمام ديكاداها الصومالي بدوري الأبطال وتطور جديد في مفاوضات رامون دياز

بعد الهجوم عليه.. مؤلف فيلم خيال مآته يشكر أحمد حلمى

إخفاء 38.1 مليار دولار.. أكبر فضيحة فساد مالي تطيح بـ جنرال الكتريك وتهدد بإفلاسها

مش عارفين نعيش.. اسكندرانية تستغيث من مخالفات مطعم شهير في شارع جمال عبد الناصر.. صور

اذكار الصباح والمساء مكتوبة كاملة من السنة النبوية .. تعرف على فوائدها وفضلها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موضة لن تتخلى عنها.. ليلى علوي تبهر جمهورها بإطلالة من التسعينيات

ببطن مكشوفة وشورت قصير جدا.. إنجي المقدم بإطلالة غير متوقعة

بـ فستان زفاف .. مايا دياب تثير هوس السوشيال ميديا