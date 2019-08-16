خيانة أم خلافات زوجية.. زوج يقتل زوجته بسكين المطبخ بالشرقية والنيابة تحبسه 4 أيام

حالة من الحزن الممزوج بالتعجب يعيشها اهالي مدينة أبوكبير وتحديدا منطقة الساحة عقب ان أقدم زوج علي التخلص من حياة زوجته عن طريق تسديد عدد من الطعانات التي اودت بحياتها وسقطت جثة هامدة، اليوم، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى أبو كبير العام، والتحفظ على الزوج وإخطار النيابة العامة بأبو كبير وجاري تحرير محضر بالواقعة.



فيما تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية أخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية بالشرقية، يفيد بورود بلاغ لمركز أبوكبير من الأهالى بوقوع جريمة قتل بمنطقة الساحة.



وعلي الفور انتقل النقيب أحمد عرفة، معاون المباحث ومعه قوة من المركز، إلى مكان الحادث وتبين قيام "محمد.هـ" 32 سنة، مقيم بندر أبو كبير، بقتل زوجته "دعاء.ش" 30 سنة، وتم التحفظ عليه وأقر فى التحقيقات أن القتل كان بسبب وجود خلافات بينهما.



فيما قررت نيابة أبو كبير العامة، برئاسة أحمد حسان، مدير النيابة للتحقيق، حبس الزوج المتهم بقتل زوجته أربعة أيام على ذمة التحقيقات.