جرام 24 يسجل 801 جنيه.. اسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 16-8-2019

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 16 أغسطس 2019 بمعدل حوالي 4 جنيهات بعد الارتفاع الذي وقع خلال تعاملات أمس الخميس داخل السوق.



وتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 حسب أخر تحديث لموقع "إيجي جولد بريس"، بين 699 و701 بعد أن كان أمس 695 و697 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 599 و601 جنيه، بذات معدل الارتفاع.



كما تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 799 و801 جنيه، وسجل الجنيه الذهب سعرًا يتراوح ما بين 5592 و5608 جنيهات.



وسجل جرام الذهب عيار 22 سعرا يتراوح بين 732 إلى 734 وعيار 14 سعرا يتراوح ما بين 466 و467 جنيها، وعيار 12 من 399 جنيها إلى 401 جنيه.