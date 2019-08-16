لعودة الحجاج.. مصر للطيران تبدأ تسيير رحلاتها من المدينة المنورة.. غدا

تبدأ الشركة الوطنية مصر للطيران، غدا السبت، تسيير رحلاتها من المدينة المنورة لنقل الحجاج العائدين من الأراضي المقدسة، عقب أداء مناسك الحج لهذا العام، وسط استعدادات مكثفة للبعثة الخاصة بها بالأراضي المقدسة لتسهيل إجراءات عودة الحجاج.



وتسير الشركة الوطنية مصر للطيران، نحو 200 رحلة جوية لنقل الحجاج العائدين من مطار المدينة المنورة، و224 رحلة جوية من مطار جدة، بإجمالي 424 رحلة جوية لعودة أكثر من 70 ألف حاج هذا العام.



وتوفر مصر للطيران بالتنسيق بين وزارة الطيران المدني ووزارتى الداخلية والصحة، ضابط جوازات وطبيب من الحجر الصحي على كل متن كل طائرة لمساعدة الحجاج وإنهاء إجراءاتهم علي متن الطائرات لتقليل فترة الانتظار عند الوصول بالمطارات المصرية، تسهيلا لإجراءات العودة.



تجدر الإشارة، أن الشركة الوطنية مصر للطيران، بدأت تسيير جسرها الجوي لعودة حجاج بيت الله الحرام عبر مطار جدة 14 أغسطس الجاري، بالإضافة إلى نقل حجاج الحج السريع والترانزيت.