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أخبار العالم

مصرع وإصابة 16 شخصا.. تفجير مسجد في كويتا الباكستانية

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 01:30 م
تفجير مسجد في كويتا
تفجير مسجد في كويتا الباكستانية
أ ش أ
لقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب 12 آخرون؛ إثر وقوع انفجار اليوم /الجمعة/ في أحد المساجد بمنطقة "كجلاك" في مدينة "كويتا" الباكستانية.

ونقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية عن الشرطة قولها إنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج من الإصابات التي لحقت بهم جراء الانفجار، غير أنها لم تورد المزيد من التفاصيل حول ملابسات الانفجار.

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