تركي ال الشيخ يعلن عن أول حائزي تذاكر تشجيع الميريا الاسباني

أعلن المستشار تركي ال الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الاسباني، عن حصول أول ثلاثة سعوديين علي تذاكر موسمية لتشجيع النادي الاسباني.



ونشر «تركى»، صورة عبر «تويتر»، لـ«التذاكر الموسمية» وهي لثلاثة اخوة لتشجيع نادي ألميريا الاسباني.



وكتب «آل الشيخ»، علي الصورة، قائلا:«‏أول ثلاثة سعوديين يشترون تذاكر موسمية لنادي 🇸🇦🔥👍🙏🏻❤️ ».



ولقيت التغريدة ردودا واسعة من متابعيه عبر «تويتر»، وجاءت التعليقات بين «‏‎وزع علينا 👀»، و«‏‎وديني اسبانيا وانا احضر 🌝♥️».



وكان تركي ال الشيخ باع نادي بيراميدز المصري، واتجه لشراء نادي ألميريا الاسباني الذي يلعب بالدوري الاسباني الممتاز.