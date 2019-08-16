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أخبار العالم

مواجهات بين عشرات الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي بالقدس

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 10:37 م
مواجهات بين عشرات
مواجهات بين عشرات الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال
أ ش أ
اندلعت مواجهات بين عشرات الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي جددت اقتحامها لبلدة العيزرية شرق القدس المحتلة، مساء اليوم الجمعة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة ونصبت حاجزا على مدخلها ومنعت المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها، بينما اندلعت مواجهات مع الشبان ، تحديدا في حي الشياح بالبلدة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت ، دون أن يبلغ عن إصابات في صفوف الشبان.

وأضافت أن حركة فتح في البلدة دعت الى إضراب وإغلاق المحلات التجارية حدادا على روح الشهيد الطفل نسيم مكافح أبو رومي (14 عاما) الذي استشهد في البلدة القديمة بالقدس المحتلة مساء أمس.

وفي أبوديس شرق القدس ، أصيب مسعف متطوع في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في البلدة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن المسعف أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط برأسه ، نقل على إثرها للمستشفى.

وفي شمال الضفة الغربية، أصيب مواطنان فلسطينيان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان، شرق قلقيلية.

وذكرت مصادر فلسطينية أن جنود الاحتلال أطلقوا النار والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط صوب المشاركين، ما أدى لإصابة اثنين بالرصاص "المطاطي".

وردد المشاركون الشعارات الوطنية المنددة باقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، وأخرى مطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وفي الخليل جنوب الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، فتى على حاجز عسكري أقامته شمال الخليل.

وأوضحت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى يوسف ذياب عبد الرحيم الشويكي من مدينة الخليل أثناء عبوره الحاجز، كما أجرت عمليات تفتيش واسعة في محيط منازل المواطنين في منطقة وادي الشرف ببلدة سعير شمال شرق الخليل.

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