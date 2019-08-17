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رياضة

ديروط يواصل تدعيماته بضم المدافع الغاني جاستن

السبت 17/أغسطس/2019 - 12:35 ص
المدافع الغاني جاستن
المدافع الغاني جاستن
رباب الهوارى
نجح مسئولو مجلس ادارة نادي ديروط ،برئاسة محمد صلاح في إتمام التعاقد مع المدافع الغاني جاستن ،لتدعيم خط دفاع الفريق بالموسم الجديد بدورى القسم الثان .

ووقع اللاعب على عقود انضمامه لفريق ديروط في حضور محمد يوسف المدير الفنى للفريق وطه كمال المدير الإداري وعباس كامل المشرف على الكرة وأحمد على مدير الكرة بديروط.

وسبق أن أتم مسئولو مجلس إدارة نادي ديروط التعاقد مع عدد من اللاعبين الجدد بعد تولي محمد يوسف الإدارة الفنية للفريق مؤخرا مثل عمرو عادل لاعب عاملين رأس غارب بجانب ثنائي بني سويف شريف حافظ حارس المرمى وبوجبا لاعب خط الوسط وسعيد رجب لاعب طهطا مع التجديد للاعب طارق فضل ومع عبدالرحمن شعبان وعادل شلبي ، وأحمد منصور مهاجم المنيا وأسوان، ورامز ميلاد من ناشئي نادي بيراميدز، ومحمد زيدان العائد من تجربة احترافية فى الكويت،وفرغلي بالو هداف طهطا والقوصية علي سبيل الإعارة.

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