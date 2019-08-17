ديروط يواصل تدعيماته بضم المدافع الغاني جاستن

نجح مسئولو مجلس ادارة نادي ديروط ،برئاسة محمد صلاح في إتمام التعاقد مع المدافع الغاني جاستن ،لتدعيم خط دفاع الفريق بالموسم الجديد بدورى القسم الثان .





ووقع اللاعب على عقود انضمامه لفريق ديروط في حضور محمد يوسف المدير الفنى للفريق وطه كمال المدير الإداري وعباس كامل المشرف على الكرة وأحمد على مدير الكرة بديروط.



