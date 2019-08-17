على طريقته الساخرة خالد الصاوي يهنئ تامر حسني بعيد ميلاده الـ 42

هنأ الفنان خالد الصاوي تامر حسني بعيد ميلاد الـ 42 بطريقة ساخرة بفيديو بعتة لتامر حسني.ونشر الفنان تامر حسني عبر انستجرام فيديو للفنان خالد الصاوي وهو يهنئ تامر بعيد ميلاده الـ 42 بطريقة كوميدية ساخرة.وظهر خالد الصاوي بالفيديو وهو يغمي عيناه بشارة حمراء ويرقص ويعني "هابي بيرث داي تو يو يا تيمو ...".وعلق تامر حسني على الفيديو قائلا: "من الصديق الاخ المحترم الاصيل الفنان العسل 😂😂😂خالد الصاوي كل سنة وانت حبيب قلبي ومل سنة وانت أعظم ممثلين التاريخ".ولقي الفيديو إعجاب كبير من متابعيه عبر انستجرام.ويشارك في بطولة فيلم الفلوس تامر حسني وعائشة بن أحمد وخالد الصاوي وعلي ربيع وزينة من إخراج سعيد الماروق وتأليف محمد عبد المعطى.