ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

على طريقته الساخرة خالد الصاوي يهنئ تامر حسني بعيد ميلاده الـ 42

السبت 17/أغسطس/2019 - 12:54 ص
خالد الصاوي وتامر
خالد الصاوي وتامر حسني
مصطفى كرم
هنأ الفنان خالد الصاوي تامر حسني بعيد ميلاد الـ 42 بطريقة ساخرة بفيديو بعتة لتامر حسني.

ونشر الفنان تامر حسني عبر انستجرام فيديو للفنان خالد الصاوي وهو يهنئ تامر بعيد ميلاده الـ 42 بطريقة كوميدية ساخرة.

وظهر خالد الصاوي بالفيديو وهو يغمي عيناه بشارة حمراء ويرقص ويعني "هابي بيرث داي تو يو يا تيمو ...".


وعلق تامر حسني على الفيديو قائلا: "من الصديق الاخ المحترم الاصيل الفنان العسل 😂😂😂خالد الصاوي كل سنة وانت حبيب قلبي ومل سنة وانت أعظم ممثلين التاريخ".


ولقي الفيديو إعجاب كبير من متابعيه عبر انستجرام.


ويشارك في بطولة فيلم الفلوس تامر حسني وعائشة بن أحمد وخالد الصاوي وعلي ربيع وزينة من إخراج سعيد الماروق وتأليف محمد عبد المعطى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صاحب صاحبه وجدع.. رأي خالد الصاوي في تامر حسني.. فيديو

بيتي الأول.. خالد الصاوي: المسرح فيه شبابي وأصحاب عمري وشقاوة زمان

برومو فيلم تامر حسني يحقق أكثر من 3 ملايين مشاهدة .. فيديو

عائشة بن أحمد: سعيدة بفيلم الفلوس وأنتظر طرحه في دور العرض

الدفراوي: خروج فيلم تامر حسني الجديد الفلوس من منافسات عيد الأضحى

زينة ترد على رسالة تامر حسنى بعد اعتذاره عن ذا فويس كيدز

ترشيحاتنا

محمد الشرنوبي ينشر صورة غامضة عبر إنستجرام

بعد محمد صلاح.. زلزال يخطف قلوب البريطانيين بـ الكشري والطعمية.. صور

الجدة تحكي.. صدى البلد ينفرد بنشر التفاصيل الكاملة لأزمة احمد الفيشاوي مع ابنته لينا

اخبار الرياضة.. الزمالك يفوز بسباعية.. مفاجآت فى قائمة الاهلى.. وبرشلونة يخسر فى الافتتاح

تحسن الحالة الصحية لـ طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري

بحد أقصى 5 آلاف جنيه.. تحديد قيمة التصالح في مخالفات البناء فى الجيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هوت شورت ومايوهات وفساتين سهرة.. 20 صورة لإطلالة النجمات في عيد الأضحى

طبخات سورية سهلة وسريعة للغداء .. 6 أكلات شهية أغربها فتة البامية والمقلقل

بمجوهرات فخمة وفستان راق.. يارا تتألق فى لبنان