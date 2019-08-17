رئيس نادي الزمالك يكشف عن المدير الفني لفريق الكرة.. فيديو

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن مدرب الفريق الأول لكرة القدم ، قائلا: ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" سيصل إلى القاهرة من أجل قيادة الجهاز الفني للفريق.



وقال رئيس الزمالك في تصريحاته لبرنامج "الزمالك اليوم" على قناة المحور: "(ميتشو) المدير الفني الذي استقال من تدريب أورلاندو بيراتس كان الاختيار الأول للجنة الفنية، ومن المفترض أن يصل إلى القاهرة خلال الأيام المقبل من أجل تدريب الفريق."



وتابع مرتضى منصور: "سيكون طارق يحيى مدرب عام داخل الفريق، وبدلًا من أيمن حافظ سيتواجد أيمن عبدالعزيز كمنسق عام داخل الفريق، وفي حالة عدم جلب ميتشو لمدرب حراس مرمى سيكون أيمن طاهر مدرب للحراس، دياز لم يتمكن من الفوز بالدوري بالرغم من أنه كان يمتلك لاعبين يستطيعون الفوز بكأس العالم وكل البطولات وليس بطولة الدوري فقط."



واستطرد مرتضى منصور: "فيريرا لم يقبل تدريب الزمالك لأنه بحاجة إلى وقت من أجل جمع جهاز فني جديد بعدما قرر مساعديه السابقين العمل كمديرين فنيين، وقلنا وقتها أنه مريض ويحتاج إلى وقت من أجل التعافي، اسم المدير الفني الذي أعلنته قبل أيام قليلة كان (عضمة) لإلهاء من يحاولون الهجوم على الزمالك والتقليل من أي مدير فني قادم لتدريب الفريق."