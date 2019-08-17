يبدأ من 500 جنيه وفائدة كل 3 أشهر.. تعرف على مميزات حساب الشباب بـ بنك عوده

يقدم بنك عوده إلى عملائه من فئة الشباب خدمة حساب الشباب بمزايا عديدة حيث يوفر حساب الشباب (Youth) مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية مع مميزات إضافية عديدة إذا كان عمر العميل يتراوح بين 11 و21 عامًا، يمكن الآن الاستفادة من الأموال.





مزايا حسابات الشباب (Youth)





المزايا الخاصة بحسابات الشباب Juniors : بين عمر 11 و15 عامًا





لا يوجد رسوم شهرية

10.75 % معدل الفائدة السنوي

تضاف الفائدة كل 3 أشهر

المزايا الخاصة بحسابات الشباب Bosses: بين عمر 16 و21 عامًا

8 جنيهات قيمة الرسوم الشهرية

10.75 % معدل الفائدة السنوي

تضاف الفائدة كل 3 أشهر

المستندات والمتطلبات