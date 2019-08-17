18 رحلة اليوم .. مصر للطيران تكثف رحلاتها لعودة الحجاج

تبدأ الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم السبت، تكثيف رحلاتها الجوية من الأراضي المقدسة لعودة حجاج القرعة وجمعيات التضامن الاجتماعي وحجاج السياحة والهيئات بخلاف رحلات العمل، من مطاري جدة والمدينة المنورة، بعد أداء مناسك الحج لهذا العام.



قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن الصالة الموسمية بمطار القاهرة المخصصة لرحلات الحج والعمرة التي تسيرها مصر للطيران، منتظر أن تستقبل على مدار اليوم 18 رحلة جوية من الأراضي السعودية، بواقع 12 رحلة من مطار جدة و6 رحلات من مطار المدينة المنورة لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن بعد إنهاء مناسك الحج.



وانتهت الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي، برئاسة الملاح أشرف حافظ، من كافة الاستعدادات لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، العائدين من الأراضي المقدسة، حيث تم إنشاء خيمة مكيفة أمام صالة الوصول تكون مخصصة بانتظار أهالي الحجاج وذويهم العائدين من الأراضي المقدسة، فيما تم الدفع بكافة الخدمات وتكثيف فرق العلاقات العامة لإنهاء وصول ضيوف الرحمن.



وتوفر مصر للطيران بالتنسيق بين وزارة الطيران المدني ووزارتى الداخلية والصحة، ضابط جوازات وطبيب من الحجر الصحي على كل متن كل طائرة من رحلاتها لمساعدة الحجاج وإنهاء إجراءاتهم علي متن الطائرات لتقليل فترة الانتظار عند الوصول بالمطارات المصرية، تسهيلا لإجراءات العودة.



ومتوقع أن تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، نحو 200 رحلة جوية لنقل الحجاج العائدين من مطار المدينة المنورة، و224 رحلة جوية من مطار جدة، بإجمالي 424 رحلة جوية لعودة أكثر من 70 ألف حاج هذا العام.

