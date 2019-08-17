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الرئيس السيسي يلتقط صورا تذكارية مع قادة القوات المسلحة خلال افتتاح 1300 صوبة زراعية..فيديو

السبت 17/أغسطس/2019 - 11:54 ص
لسيسى يلتقط الصور
لسيسى يلتقط الصور التذكارية مع قادة القوات المسلحة خلال إفتت
شيرين عادل
حرص قادة القوات المسلحة وعدد من الوزراء على التقاط الصور التذكارية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه مشروعات الصوب الزراعية اليوم السبت بقاعدة محمد نجيب، والتى تشمل 1300 صوبة زراعية على مساحة 10 آلاف فدان، ضمن المرحلة الثانية من قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية، إضافة إلى مصنع للتعبئة والتغليف للمنتجات التي يتم إنتاجها من المشروع ومجمع لإنتاج البذور.

يعد هذا المشروع الذي افتتحه الرئيس السيسي الأكبر فى مجال الصوب الزراعية بمنطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى المساهمة فى تحقيق الأمن الغذائى وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من الأراضى المتاحة للأنشطة الزراعية مع ترشيد استخدام مياه الرى.

كما يعد مشروع الصوب الزراعية، من المشروعات القومية، وتشارك فيه عدة من الجهات، ويهدف لإنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، فضلًا عن سيادة مفهوم الجودة الفائقة للمنتجات الطازجة، الخالية من الملوثات، وتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه، وإتاحة فرص عمل جديدة بمناطق الاستصلاح المستهدفة.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى مشروعات الصوب الزراعية بالطائرة في أول أيام عيد الأضحى المبارك، ومقرها قاعدة محمد نجيب العسكرية.

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