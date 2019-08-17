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يسهم في تحقيق الأمن والسلم.. الجبير يؤكد دعم السعودية لاتفاق السودان

السبت 17/أغسطس/2019 - 04:54 م
عادل الجبير
عادل الجبير
رحيم يسري
قال عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية: إن اتفاق السودان هو اللبنة الأولى التي سوف تسهم في بناء دولة متمكنة أمنيًا واقتصاديًا وسوف يسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق.

وأضاف في سلسلة تغريدات على حسابه بتويتر "المملكة كانت ومازالت مع كل ما يضمن للسودان أمنه واستقراره ومساهمتها الفاعلة في التوصل لاتفاق الشراكة الموقعة بين الأطراف السودانية ودعمها الجهود التي قادتها دولة إثيوبيا الفيدرالية والاتحاد الأفريقي امتدادًا لهذا النهج".

وتابع قائلا "تتطلع المملكة العربية السعودية أن يعمل السودانيين على تحصين اتفاق الشراكة المبرم بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، بما يكفي السودان شر التدخلات الخارجية التي تستهدف استقراره".

وأكد الجبير أن استقرار السودان هو جزء مهم من استقرار المنطقة ويسهم في تحقيق السلم والأمن الدوليين.

ووقع المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير اليوم السبت على وثائق المرحلة الانتقالية، التي تمثل بداية جديدة في تاريخ البلاد الحديث، حيث جاء التوقيع بعد أسابيع من المفاوضات المتواصلة بين المجلس العسكري الانتقالي، الذي يحكم السودان منذ عزل الرئيس السابق، عمر البشير، وقوى الحرية والتغيير، التي قادت الحراك في الشارع.

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