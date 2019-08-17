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فن

بوسي شلبي تنشر صورة برفقة سوسن بدر

السبت 17/أغسطس/2019 - 07:58 م
سوسن بدر وبوسي شلبي
سوسن بدر وبوسي شلبي
محمد بدران
نشرت الإعلامية بوسى شلبي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، برفقة الفنانة سوسن بدر خلال حفل تكريمها مؤخرًا.

ظهرت بوسي شلبي وسوسن بدر بإطلالة مميزة وعلقت بوسي قائلة "تكريم نفرتيتى الفن" نالت اعجاب متابعيهم وانهالت عليهم التعليقات.

كانت سوسن بدر شاركت في مسلسل زي الشمس الذي عرض في المارثون الرمضاني الماضي، مع دينا الشربيني وأحمد صلاح السعدنى وربهام عبد الغفور .

كما تظهر " سوسن بدر " ضمن أحداث الجزء الثانى من فيلم ولاد رزق ، والذى يقوم ببطولته كل من أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى ومحمد ممدوح .
بوسي شلبي تنشر صورة برفقة سوسن بدر

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