احمد عز يستطلع آراء جمهور ولاد رزق: إيه رأيكم في دور رضا

نشر الفنان احمد عز صورة له من كواليس فيلم اولاد رزق على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " انستجرام".



وعلق احمد عز على الصورة قائلا،" ايه رأيكم في دور رضا رزق في الجزء الثانى".





يذكر أن فيلم "ولاد رزق 2.. عودة اسود الارض" يشارك فى بطولته كل من أحمد الفيشاوي وأحمد داود ومحمد ممدوح وعمرو يوسف وكريم قاسم واياد نصار وباسم سمرة وتأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان.





الفيلم تدور أحداثه فى إطار أكشن حول عودة ولاد رزق الى السرقة من جديد ويتعرضون لعمليات إجرامية أكثر جرأة مما فعلوه فى الجزء الأول.













