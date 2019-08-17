بالارقام.. نقيب الزراعيين يستعرض مزايا الصوب الزراعية.. فيديو





وتابع:" ما رأيناه اليوم في قاعدة محمد نجيب متواجد في أكثر من مكان في مختلف أنحاء الجمهورية ونطبق الزراعة الحديثة مع استخدام أفضل الأساليب العلمية من الإنتاج الزراعي".



وتابع سيد خليفة:" فدان الطماطم في الأرض المكشوفة يعطينا من 25 إلى 30 طنا بعد 3 أشهر ولكن الفدان في الصوبة الزراعية يعطينا حوالي 175 إلى 180 طنا، والإنتاج في الصوب الزراعية مستمر طوال العام لمدة 12 سنة على عكس الأرض المكشوفة".



وأكمل سيد خليفة:" فدان الأرض المكشوفة يستهلك 3600 متر مكعب مياه، ولكن فدان الصوب يستهلك 200 متر مكعب مياه فقط"، مضيفا:" قيمة استيراد التقاوي 1.8 مليار دولار سنويا، وهناك برنامج وطني لإنتاج تقاوي البطاطس ويستهدف إنتاج 200 ألف طن من تقاوي البطاطس في عام 2020 – 2021".



واستطرد سيد خليفة:" بذرة فلفل الألوان بـ 6 جنيهات وبالتالي تكلفة التقاوي مرتفعة على المزارع والمستهلك، وإنخفاض تكلفة التقاوي تجعل السعر مناسبا".



قال سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن افتتاح 1300 صوبة زراعية في قاعدة محمد نجيب العسكرية، يعتبر يوما استثنائيا في تاريخ الزراعة المصرية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يقود مصر إلى نهضة زراعية حديثة.وأضاف سيد خليفة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": هناك إشادة من الاسبان بالإنجاز الذي حققته مصر في فترة زمنية وجيزة.