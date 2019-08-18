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فن

شاهد.. ما فعله وائل كفورى فى أهل زحلة بـ لبنان.. فيديو

الأحد 18/أغسطس/2019 - 01:30 ص
وائل كفوري
وائل كفوري
سمر سعد
نشر الفنان وائل كفورى جزءا من حفله الغنائى الذى أقيم في زحلة بلبنان مسقط رأسه، ووقوف أهل زحلة بجانبه ودعمه ضد القضايا التى رفعتها عليه طليقته انجيلا بشارة، وقاموا بعمل لافتات حملت عناوين وائل ابن زحلة خط أحمر.

وكافئهم وائل كفورى وقام بإحياء حفل غنائي حضره كل أهله بزحلة والذين تفاعلوا معه على أغانيه وعلى الدبكة اللبنانية.

يذكر أن أنجيلا بشارة طليقة وائل كفورى أثارت جدلا كبيرا  بعد أن شاركت فى مظاهرات نسوية "العنف ضد المرأة" واتهمت وائل كفورى بتعنيفها، كما رفعت قضايا أخرى لزيادة نفقة الأبناء.



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