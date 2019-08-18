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فن

شاهد.. إطلالة ليلى علوى فى حفل عمرو دياب

الأحد 18/أغسطس/2019 - 04:33 ص
صدى البلد
سمر سعد
تداول رواد التواصل الاجتماعى فيديو للفنانة ليلى علوى اثناء تواجدها فى الساحل الشمالى فى حفل عمرو دياب الذى أقيم أول أمس.

وظهرت ليلى علوى فى الفيديو وهى فى قمة السعادة وترقص وتصور عمرو دياب .كما ظهرت بملابس شبابية وبدون مكياج .

وقدمت ليلى علوى، مؤخرا تعازيها للشعب التونسي في وفاة المنتج السينمائي نجيب عياد عن عمر يناهز 65 عاما إثر سكتة قلبية.

ونشرت ليلى علوى صورة له على حسابها الشخصى بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "عزائي للشعب التونسي في رحيل المنتج السينمائي الكبير ومدير أيام قرطاج السينمائية نجيب عياد.. لروحه السلام وخالص التعازي لأسرته الكريمة وأهله

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