نشرة الفن والفنانين .. آخر التطورات الصحية لـ زكى فطين.. أحمد السقا ومنى زكى يواصلان تصوير العنكبوت

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:
أحمد عبد العزيز: القومى للمسرح يهدف إلى نشر الثقافة فى المحافظات .. فيديو
علق الفنان أحمد عبد العزيز رئيس مهرجان القومى للمسرح على افتتاح الدورة الجديد من المهرجان، مؤكدا أن هذه الدور تشهد مفاجآت كثيرة ومشاركات عديدة من جانب عدد كبير من العروض المسرحية.
شاهد.. ما فعله وائل كفورى فى أهل زحلة بـ لبنان.. فيديو
نشر الفنان وائل كفورى جزءا من حفله الغنائى الذى أقيم في زحلة بلبنان مسقط رأسه، ووقوف أهل زحلة بجانبه ودعمه ضد القضايا التى رفعتها عليه طليقته انجيلا بشارة، وقاموا بعمل لافتات حملت عناوين وائل ابن زحلة خط أحمر.
تلقى الكيماوي .. نقيب الممثلين يكشف تطورات الحالة الصحية لـ زكى فطين عبد الوهاب
قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن حالة الفنان زكي فطين عبدالوهاب استقرت وتحسنت بشكل كبير، ويمارس حياته بشكل طبيعي حاليا.
شاهد.. إطلالة ليلى علوى فى حفل عمرو دياب
تداول رواد التواصل الاجتماعى فيديو للفنانة ليلى علوى اثناء تواجدها فى الساحل الشمالى فى حفل عمرو دياب الذى أقيم أول أمس.
أحمد السقا ومنى زكى يواصلان تصوير العنكبوت
يواصل أحمد السقا ومنى زكى تصوير فيلمهما الجديد " العنكبوت" صباح اليوم بعد توقف استمر لابام قليلة بسبب اجازة عيد الاضحى.
أحمد عبد العزيز: القومى للمسرح يهدف إلى نشر الثقافة فى المحافظات .. فيديو
علق الفنان أحمد عبد العزيز رئيس مهرجان القومى للمسرح على افتتاح الدورة الجديد من المهرجان، مؤكدا أن هذه الدور تشهد مفاجآت كثيرة ومشاركات عديدة من جانب عدد كبير من العروض المسرحية.
شاهد.. ما فعله وائل كفورى فى أهل زحلة بـ لبنان.. فيديو
نشر الفنان وائل كفورى جزءا من حفله الغنائى الذى أقيم في زحلة بلبنان مسقط رأسه، ووقوف أهل زحلة بجانبه ودعمه ضد القضايا التى رفعتها عليه طليقته انجيلا بشارة، وقاموا بعمل لافتات حملت عناوين وائل ابن زحلة خط أحمر.
تلقى الكيماوي .. نقيب الممثلين يكشف تطورات الحالة الصحية لـ زكى فطين عبد الوهاب
قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن حالة الفنان زكي فطين عبدالوهاب استقرت وتحسنت بشكل كبير، ويمارس حياته بشكل طبيعي حاليا.
شاهد.. إطلالة ليلى علوى فى حفل عمرو دياب
تداول رواد التواصل الاجتماعى فيديو للفنانة ليلى علوى اثناء تواجدها فى الساحل الشمالى فى حفل عمرو دياب الذى أقيم أول أمس.
أحمد السقا ومنى زكى يواصلان تصوير العنكبوت
يواصل أحمد السقا ومنى زكى تصوير فيلمهما الجديد " العنكبوت" صباح اليوم بعد توقف استمر لابام قليلة بسبب اجازة عيد الاضحى.