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فن

منتج الهرم الرابع يكشف عن إنتاج جزء ثان للفيلم

الأحد 18/أغسطس/2019 - 09:47 ص
فيلم الهرم الرابع
فيلم الهرم الرابع
شيرى نبيل
أعلن سيف عريبي منتج فيلم "الهرم الرابع" بطولة أحمد حاتم، عن إنتاج جزء ثان من الفيلم.

ونشر سيف بوستر مبدئي للفيلم عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلق على البوستر: "قريبا الهرم الرابع 2".

الفيلم من إخراج بيتر ميمي وبطولة أحمد حاتم وميرهان حسين وتارا عماد، وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي مثير، عن عالم القرصنة الإلكترونية وخباياه، بما ارتبط به من عمليات عديدة ومتباينة، سواء في مواقع التواصل الاجتماعي أو المنتديات الفنية المختلفة وغيرها، وذلك من خلال يوسف أحمد حاتم طالب الهندسة الماهر الذي يقوم بعمليات قرصنة تثير الكثير من اللغظ.
منتج الهرم الرابع يكشف عن إنتاج جزء ثان للفيلم

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