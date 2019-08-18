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أخبار العالم

رحمة حسن برفقة برادلي كوبر في أحدث ظهور لها

الأحد 18/أغسطس/2019 - 12:37 م
رحمة حسن
رحمة حسن
القسم الميدانى
نشرت الفنانة المصرية رحمة حسن مجموعة من الصور علي موقع الانستجرام الخاص بها أثناء عطلة تقضيها في باريس. 

نشرت الفنانة من بين هذه الصور صورة بصحبة الممثل الأمريكي برادلي كوبر معلقة: "شكرا على روحك الطيبة، أجمل صورة في العالم".

وظهرت الفنانة إطلالة طبيعية بدون مكياج وتسريحة شعر بسيطة تتناسب الحياة اليومية، وأحدث الصورة ضجة في مواقع السوشيال ميديا. 

يُذكر أن من أشهر أعمالها مسلسل "سابع جار" بمشاركة عدد كبير من الفنانين منهم دلال عبد العزيز ومحمود البزاوي ومسلسل "لأعلي سعر" بمشاركة الفنان احمد فهمي والفنانة نيللي كريم.

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