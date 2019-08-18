رحمة حسن برفقة برادلي كوبر في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة المصرية رحمة حسن مجموعة من الصور علي موقع الانستجرام الخاص بها أثناء عطلة تقضيها في باريس.





نشرت الفنانة من بين هذه الصور صورة بصحبة الممثل الأمريكي برادلي كوبر معلقة: "شكرا على روحك الطيبة، أجمل صورة في العالم".





وظهرت الفنانة إطلالة طبيعية بدون مكياج وتسريحة شعر بسيطة تتناسب الحياة اليومية، وأحدث الصورة ضجة في مواقع السوشيال ميديا.



