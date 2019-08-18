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الإعلام اليمني: تعيين سفير لميليشيات الحوثي بإيران مخالفة لمجلس الأمن

الأحد 18/أغسطس/2019 - 12:37 م
صدى البلد
أ ش أ
اعتبر وزيرالإعلام اليمني معمر الإرياني اليوم /الأحد/ خطوة ميليشيات الحوثي الانقلابية في تعيين ممثل لها لدى طهران "تجاوزًا للقوانين والأعراف الدولية"..مشددًا على أنها تخالف قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة اليمنية.

وقال الإرياني - في تغريدات على حسابه في موقع التدوينات المصغرة "تويتر" حسبما أفادت قناة (العربية الحدث) الإخبارية - "إن ما سمي بالتبادل الدبلوماسي بين طهران والحوثيين ليس مفاجئًا فهو ينقل العلاقة بين الطرفين من التنسيق وتلقي الدعم من تحت الطاولة إلى العلن ويؤكد صحة ما أكدناه منذ البداية عن هذه العلاقة وطبيعتها وأهدافها".

وشدد على أن الخطوة تخالف قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة اليمنية..معتبرًا أن توقيت إعلانها في ظل اشتعال المنطقة على خلفية أزمة اختطاف الناقلات النفطية وأمن الملاحة في مضيق هرمز يؤكد العزلة التي يعيشها نظام طهران ومساعيه لكسرها.

وأعلن وزير الإعلام اليمني حق الحكومة اليمنية الشرعية في اتخاذ الإجراءات اللازمة ورفع مذكرة احتجاج رسمية إلى الأمم المتحدة إزاء هذا التطور الذي يمثل "انتهاكًا سافرًا للقوانين والأعراف الدولية"..مطالبًا المجتمع الدولي بموقف حازم حيال استمرار التدخلات الإيرانية في اليمن وسياساتها المزعزعة للأمن والاستقرار.

وكانت ميليشيات الحوثي الانقلابية قد أعلنت مساء السبت تعيين إبراهيم محمد محمد الديلمي "سفيرًا" لها في إيران.


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