بسبب وجبة فرح .. 61 حالة تسمم في الزقازيق

ارتفعت عدد الحالات التي استقبلتها مستشفيات جامعة الزقازيق الي 61 حالة نتيجة تناول أحد الوجبات بحفل زفاف بقرية غزالة التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية وتم تقديم العلاج اللازم لهم وخروج معظم الحالات.



ومن جانبه فقد إطمأن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على الحالة الصحية للمصابين من مختلف الأعمار من أبناء قرية غزالة التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق لإصابتهم بإشتباه بنزلات معوية حادة إثر تناولهم لوجبة غذائية بحفل زفاف بالقرية، مما تسبب في إصابتهم بآلام بالبطن ومغص شديد.



فيما أكد مصدر بمديرية الصحة بالشرقية في تصريحات خاصة لموقع "صدي البلد" إنه تم نقل 31 حالة لمستشفى صيدناوي الجامعي و15 حالة لمستشفى الزقازيق العام و15 حالة لمستشفى الأطفال صيدناوي،لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية و العلاجية للإطمئنان على حالتهم و تماثلهم للشفاء.



كما يتابع محافظ الشرقية مع وكيل مديرية الشئون الصحية الحالات المصابة أولًا بأول للإطمئنان عليها ، مشددًا على عدم مغادرتهم للمستشفى إلا بعد تماثلهم للشفاء ، متمنيًا لهم الشفاء العاجل والعودة لمنازلهم.



كان وكيل مديرية الشئون الصحية قد كلف مدير عام الطب الوقائي بالمديرية باصطحاب فريق من إدارة مراقبة الأغذية و صحة البيئة لاتخاذ الإجراءات الوقائية و سحب عينات مياه مرشحة من منازل الحالات المصابة بالقرية ومنازل مجاورة وسحب عينات من محطة تحلية رفع الزراعة وسحب عينات من المياه الجوفية بالقرية ، وسحب وجبة غذائية كاملة وإرسالها للمعمل المشترك بالزقازيق والمعامل المركزية بالقاهرة لتحليلها والتأكد من صلاحيتها حفاظًا على صحة المواطنين واتخاذ اللازم قانونًا في هذا الشأن.