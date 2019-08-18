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فن

شاهد... أشرف عبدالباقى يهنئ منتخب الناشئين

الأحد 18/أغسطس/2019 - 09:48 م
اشرف عبدالباقى
اشرف عبدالباقى
القسم الميدانى
هنأ الفنان اشرف عبدالباقى منتخب الناشئين لكورة اليد بعد حصدهم لقب المونديال من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام "

وعلق اشرف عبدالباقى " مبروك لرجالة مصر الفوز ببطولة العالم للناشئين في كرة اليد " .

واحتفل لاعبو المنتخب الوطني للناشئين لكرة اليد بالفوز داخل أرضية الملعب بعد هزيمة ألمانيا والتتويج بلقب كأس العالم لأول مرة في تاريخ ناشئي اليد.

وفاز منتخب مصر بنتيجة " 32-28"، على منتخب المانيا والتتويج ببطولة كأس العالم.

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