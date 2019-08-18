شاهد... أشرف عبدالباقى يهنئ منتخب الناشئين

هنأ الفنان اشرف عبدالباقى منتخب الناشئين لكورة اليد بعد حصدهم لقب المونديال من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام "وعلق اشرف عبدالباقى " مبروك لرجالة مصر الفوز ببطولة العالم للناشئين في كرة اليد " .واحتفل لاعبو المنتخب الوطني للناشئين لكرة اليد بالفوز داخل أرضية الملعب بعد هزيمة ألمانيا والتتويج بلقب كأس العالم لأول مرة في تاريخ ناشئي اليد.وفاز منتخب مصر بنتيجة " 32-28"، على منتخب المانيا والتتويج ببطولة كأس العالم.