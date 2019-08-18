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رياضة

جمعة وأوناجم ينتظمان فى تدريبات الزمالك

الأحد 18/أغسطس/2019 - 09:37 م
صدى البلد
منتصر الرفاعي - ملك موسي
منح الجهاز الفني لفريق الزمالك أحمد سيد زيزو لاعب وسط الفريق راحة من مران الفريق اليوم، الأحد، والمقام حاليا على ملعب النادي.

بينما انتظم الثنائي عبد الله جمعة ومحمد أوناجم لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك في التدريبات الجماعية المقامة حاليا على ملعب النادي.

كما شارك محمود علاء مدافع الفريق في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي وتدريبات الكرة للتأكيد على جاهزيته للفترة المقبلة.

ويواصل الزمالك استعداداته لخوض مباراة العودة أمام فريق ديكاداها بطل الصومال في دور ال 64 التمهيدي لدوري ابطال افريقيا والمقرر لها يوم الجمعة المقبل.

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