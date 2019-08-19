ولي العهد السعودي يجري اتصالين برئيس المجلس العسكري السوداني وقيادي بقوى الحرية

أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اتصالين هاتفيين بكل من رئيس المجلس العسكري والسيادي في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، والقيادي بقوى الحرية والتغيير السودانية أحمد ربيع.



وعبر ولي العهد السعودي خلال الاتصالين عن التهنئة بالاتفاق التاريخي الذي توصلت إليه كافة الأطراف السودانية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.



كما جرى خلال الاتصالين التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب السودان وشعبه الغالي بما يعزز الأمن والاستقرار فيها.



وجاء ذلك عقب الاتفاق التاريخي الذي وقع، مشيرًا إلى أن استقرار السودان جزء مهم من استقرار المنطقة، متمنيًا التوفيق بما يحقق تطلعات الشعب السوداني.