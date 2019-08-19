ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ولي العهد السعودي يجري اتصالين برئيس المجلس العسكري السوداني وقيادي بقوى الحرية

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 02:08 ص
ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي
القسم الخارجي
أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اتصالين هاتفيين بكل من رئيس المجلس العسكري والسيادي في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، والقيادي بقوى الحرية والتغيير السودانية أحمد ربيع.

وعبر ولي العهد السعودي خلال الاتصالين عن التهنئة بالاتفاق التاريخي الذي توصلت إليه كافة الأطراف السودانية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

كما جرى خلال الاتصالين التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب السودان وشعبه الغالي بما يعزز الأمن والاستقرار فيها.

وجاء ذلك عقب الاتفاق التاريخي الذي وقع، مشيرًا إلى أن استقرار السودان جزء مهم من استقرار المنطقة، متمنيًا التوفيق بما يحقق تطلعات الشعب السوداني.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترحيب عربي ودولي بالاتفاق بين العسكري السوداني والمعارضة.. لحظة تاريخية تخرج السودان من عنق الزجاجه وتمهد لمرحلة جديدة.. الحرية والتغيير يزف حقبة جديدة من السلام للشعب السوداني

رئيس المجلس العسكري السودانى يتعهد بتنفيذ الاتفاق مع قوى المعارضة

البرهان يكشف مصير العسكري السوداني فور تشكيل المجلس السيادي

المجلس العسكري السوداني : هناك جهات لا ترغب في الوصول إلى اتفاق بين الأطراف السودانية

وفد البرلمان العربي يلتقي رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان

الرئيس السيسي يهنئ الشعب السوداني بالاتفاق السياسي لترتيب المرحلة الانتقالية

ترشيحاتنا

دنيا عمرها ما شكت فيا ... رامى رضوان يكشف سبب ارتدائه هذا الإكسسوار رغم الانتقادات .. فيديو

لماذا دخل منتخب مصر التاريخ من أوسع أبوابه فى كرة اليد ؟ تفاصيل

الممر وولاد رزق 2 ينضمان لدعوى زينة بزيادة نفقة توأم احمد عز .. والمحكمة ترفض

وزارة الشباب والرياضة تكشف عن قيمة مكافآت منتخب ناشئي اليد

سجدة ما بعد التتويج.. منتخب ناشئي اليد حديث مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صورة

الـ ing عملت مصايب.. احمد حسن وزينب فى ورطة على السوشيال ميديا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد الحلو ونادية مصطفى فى افتتاح مهرجان القلعة .. صور

بـ مايوه أصفر وشعر مبلول .. جميلة عوض تثير الجدل بصورة مثيرة على الشاطئ .. شاهد

علم مصر يرفرف أعلى الجامعة الدولية بالرباط .. صور