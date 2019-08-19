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رياضة

وزارة الشباب والرياضة تكشف عن قيمة مكافآت منتخب ناشئي اليد

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 01:20 ص
صدى البلد
ريهام بكير - عمرو الحلوانى
أكدت وزارة الرياضة أنها لم تتأخر في الدعم المقدم لمنتخب الشباب أو منتخب الناشئين لكرة اليد، خلال الفترة الماضية حتى تمكن الأخير من حصد بطولة كأس العالم للناشئين.

كما أكدت تم صرف قيمة المكافأة للمركز الثالث لمنتخب الشباب بقيمة 59 ألف جنيه لكل لاعب، وطبقا للائحة سيتم صرف مكافأة المركز الأول بقيمة 112.500 ألف جنيه لكل لاعب.

وحصد المنتخب الوطني للناشئين لقب بطولة العالم التي أقيمت بمقدونيا، بعد الفوز على المنتخب الألماني في المباراة النهائية بنتيجة (32-28).

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