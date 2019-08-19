ديروط يخسر أولى ودياته في المعسكر الخارجي

تلقى فريق ديروط الخسارة في اول مباراة ودية لنادي ديروط أمام فريق الشرقية بهدف مقابل لا شئ بمعسكر القاهرة استعدادا للقسم الثاني.



وغدا تاني مبارياته الوديه الثانية، مام نادي كسكاده في الرابعة عصرا بملعب حسام عاشور.



يذكر أن استقر الجهاز الفني لفريق ديروط بقيادة محمد يوسف ، المدير الفنى للفريق علي خوض 5 مباريات ودية خلال معسكر الفريق المغلق بالقاهرة، الذي بدأ مساء أمس الخميس ويستمر لمدة أسبوع ضمن المرحلة الثانية من فترة الاستعداد للموسم الجديد بدورى القسم الثانى .



ويتخلل المعسكر 5مباريات ودية متدرجة المستوى لتجهيز اللاعبين والوقوف علي مستوى اللاعبين ،ويسعى الجهاز الفني لفريق ديروط بقيادة محمد يوسف لمنح اللاعبين فرصة للانسجام خلال مباريات معسكر القاهرة خاصة بعد تنفيذ برنامج تدريبي مكثف على ملعب النادي في الفترة الماضية لرفع معدل اللياقة البدنية والاستقرار علي التشكيل الأساسي للفريق.