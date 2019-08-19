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من الأجمل؟ مريم حسن بنفس إطلالة أمينة خليل.. صور

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 11:44 ص
من الأجمل؟ مريم حسن
من الأجمل؟ مريم حسن بنفس إطلالة أمينة خليل
هاجر هانئ
حرصت الفنانة مريم حسن على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة لها.

وظهرت مريم حسن فى الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت كارديجان ذا أكمام طويلة جمع بين اللونين الأبيض والأحمر، نسقت معه سترة قطنية باللون الأبيض، وأكملت إطلالتها بهوت شورت.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت مريم حسن على خصلات شعرها الإنسيابى المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا هادئا متناسق مع ملامحها.

ولم تكن الفنانة مريم حسن هي الأولى التي تظهر بهذا الكارديجان، حيث سبقتها الفنانة أمينة خليل بنفس الإطلالة مع اختلاف بسيط فى درجات الألوان.

من الأجمل؟ مريم حسن بنفس إطلالة أمينة خليل.. صور
من الأجمل؟ مريم حسن بنفس إطلالة أمينة خليل.. صور

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