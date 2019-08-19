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فن

ما زال يواصل نجاحه.. ولاد رزق 2 يتصدر إيرادات أمس

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 12:58 م
ولاد رزق 2
ولاد رزق 2
نورا نبيل
تمكن فيلم ولاد رزق من تصدر الإيرادات، أمس الأحد، حيث وصلت إلى 3 ملايين و143 ألف جنيه متفوقًا على أفلام عديدة منها الفيل الأزرق 2 وخيال مآتة وذلك وفقًا لتصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوي .

"ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض" يشارك في بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين.

ويشارك في فيلم ولاد رزق 2 أيضا عدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة، وهو من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وشركة الطاهر ميديا برودكشن.

ومن المتوقع تقديم جزء ثالث من ولاد رزق بعد نجاح الجزئين الأول والثاني.

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