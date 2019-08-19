ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: حملات إزالة الإشغالات لن تتوقف لتحقيق الانضباط

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 01:00 م
محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان
قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، إن حملات إزالة الإشغالات على مستوى مدن المحافظة لن تتوقف حتى يتم تحقيق الانضباط لجميع الشوارع، وخاصة شوارع كفر الشيخ العاصمة، مضيفًا أن تلك الحملات مستمرة على مدار اليوم فى فترتين صباحية ومسائية.

في سياق متصل، تابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، حملة إزالة الإشغالات الموسعة والتي تمت بمدينة كفر الشيخ في الفترة الصباحية، وبعد الظهيرة وفي الفترة المسائية، بمختلف شوارع كفر الشيخ، منها شارع بورسعيد، والشيخ اللبان، والبلدية، والنقراشي، وكذلك وسط البلد، وشارع الخليفة المأمون والنبوي المهندس.

وقاد هذه الحملة اللواء جمال سامون، مساعد مدير أمن كفر الشيخ للأمن العام، بمشاركة والعقيد محمد دومة، رئيس مباحث التموين، المقدم أحمد عبد السلام، مدير شرطة المرافق، والرائد سعد اللبيشي، رئيس مباحث بندر كفر الشيخ، والرائد أحمد البسيوني، رئيس مباحث شرطة المرافق، ورضا رجب، نائب رئيس المدينة للإزالات والإشغالات، وطارق الباجوري، مدير قسم الإشغالات بالوحدة والعاملين بقسم الإشغالات ومعدات الحملة الميكانيكية بشرق كفر الشيخ.

ووجه رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، باستمرار تلك الحملات، حتى يتم عودة أرصفة الشوارع لطبيعتها، وتحقيق السيولة المرورية في جميع الشوارع والميادين العامة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ، مع مصادرة الإشغالات المخالفة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سكرتير مساعد كفرالشيخ يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات.. صور

مدير أمن كفر الشيخ يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات..صور

رئيس مدينة كفر الشيخ يقود حملة لتجميل الشوارع والميادين.. صور

ترشيحاتنا

لاسارتي يفجر مفاجأة: لم أطلب التعاقد مع المالي آليو ديانج

جريئة و مبهجة... 15 صورة تكشف إطلالات رزان مغربى فى عيد ميلادها

الإعدام لـ ٦ متهمين في لجان المقاومة الشعبية بكرداسة

بدون أدوية.. 6 أطعمة تعالج مرض السكر فى الدم بسرعة غير متوقعة

رسومات على الوجه وفستان أبيض قصير.. زوجة ماجد المصرى تتألق فى أحدث ظهور لها

شاهد.. منة شلبى توجه رسالة مؤثرة لـ اليسا بعد إعلان اعتزالها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسومات على الوجه وفستان أبيض قصير.. زوجة ماجد المصرى تتألق فى أحدث ظهور لها

أنيقة وجذابة.. شاهد أجمل فساتين ميساء مغربي فى عيد ميلادها

من الأجمل؟ مريم حسن بنفس إطلالة أمينة خليل.. صور