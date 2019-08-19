محافظ كفر الشيخ: حملات إزالة الإشغالات لن تتوقف لتحقيق الانضباط

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، إن حملات إزالة الإشغالات على مستوى مدن المحافظة لن تتوقف حتى يتم تحقيق الانضباط لجميع الشوارع، وخاصة شوارع كفر الشيخ العاصمة، مضيفًا أن تلك الحملات مستمرة على مدار اليوم فى فترتين صباحية ومسائية.



في سياق متصل، تابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، حملة إزالة الإشغالات الموسعة والتي تمت بمدينة كفر الشيخ في الفترة الصباحية، وبعد الظهيرة وفي الفترة المسائية، بمختلف شوارع كفر الشيخ، منها شارع بورسعيد، والشيخ اللبان، والبلدية، والنقراشي، وكذلك وسط البلد، وشارع الخليفة المأمون والنبوي المهندس.



وقاد هذه الحملة اللواء جمال سامون، مساعد مدير أمن كفر الشيخ للأمن العام، بمشاركة والعقيد محمد دومة، رئيس مباحث التموين، المقدم أحمد عبد السلام، مدير شرطة المرافق، والرائد سعد اللبيشي، رئيس مباحث بندر كفر الشيخ، والرائد أحمد البسيوني، رئيس مباحث شرطة المرافق، ورضا رجب، نائب رئيس المدينة للإزالات والإشغالات، وطارق الباجوري، مدير قسم الإشغالات بالوحدة والعاملين بقسم الإشغالات ومعدات الحملة الميكانيكية بشرق كفر الشيخ.



ووجه رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، باستمرار تلك الحملات، حتى يتم عودة أرصفة الشوارع لطبيعتها، وتحقيق السيولة المرورية في جميع الشوارع والميادين العامة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ، مع مصادرة الإشغالات المخالفة.

