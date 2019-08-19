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فن

لن نسمح لك.. رسالة صديق إليسا بعد قرار اعتزالها.. فيديو

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 02:41 م
اليسا
اليسا
منار نور
وجه وديع النجار صديق الفنانة إليسا، رسالة لها بعد قرار اعتزالها الغناء اليوم.

وعلق وديع النجار صورة تجمعه بـ إليسا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "لن نسمح لك بالاستقالة، ستموت الموسيقى بدونك # اليسا".

وأعلنت النجمة إليسا بشكل صادم منذ قليل، اعتزالها الغناء، موضحة أن الألبوم القادم سيكون الأخير في مشوارها الفني.

وكشفت إليسا عن سبب اعتزالها في تغريدة أطلقتها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قائلة: "أنا أستعد لهذا الألبوم الجديد مع الكثير من الحب والعاطفة، والسبب هو أنه سيكون الأخير في مسيرتي، إنني أعلن ذلك بقلب شديد ولكنني على قناعة كبيرة لأنني لا أستطيع العمل في مجال مشابه للمافيا، لا يمكنني أن أكون منتجًا بعد الآن".

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