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اليوم.. بدء صرف دفعة معاشات الورثة بنقابة المعلمين

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 02:31 م
نقابة المعلمين
نقابة المعلمين
شيماء مجدى
أعلنت نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عن بدء صرف دفعة معاشات الورثة ابتداء من اليوم الاثنين 19 – 8 – 2019.

وكانت هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية خلال اجتماعها برئاسة نقيب المعلمين تابعت دفعة صرف المعاشات للأعضاء، كما قررت صرف معاشات الورثة فور اكتمال المبلغ المطلوب فى البنك.

وناقشت هيئة المكتب خلال اجتماعها التقرير المقدم من المقاول المختص بترميم الفواصل الموجودة بنادى الشاطئ بالإسكندرية، وشددت على سرعة الانتهاء منها فى أقرب وقت.

كما قررت هيئة المكتب شراء بوابات الكترونية بنادى الشاطئ، من أجل تنظيم دخول الأفراد والسيارات.

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