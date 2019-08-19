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فن

أصالة تطرح أغنية جديدة عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.. فيديو

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 02:45 م
اصالة
اصالة
منار نور
طرحت الفنانة أصالة نصري أغنية جديد تحمل عنوان "حاجة متخصكش" على القناة الرسمية الخاصة بها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

كانت أصالة قد طرحت برومو الأغنية من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" وتقول كلمات الأغنية: "حاجة متخصكش .. أني ماردش ..حاجة متخصكش أو حتى أقفل .. حاجة متخصكش تليفوني يومين ...حاجة متخصكش".

من المقرر أن تطرح أصالة ألبومها الجديد "في قربك" الخميس المقبل، ويضم الألبوم 10 أغان أبرزها "بنت أكابر"، "مبقاش سر"، وغيرها.

وخاضت أصالة لأول مرة التمثيل من خلال مشاركتها كضيفة شرف فى فيلم "ولاد رزق 2".

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