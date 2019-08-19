وائل جمعة يرشح مدربا عربيا لتدريب الأهلي .. تعرف على التفاصيل

أصبح التونسي نبيل معلول ضمن قائمة المدربين المرشحين لخلافة مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي والذي تمت إقالته أمس الأحد عقب الخروج من كأس مصر بعد الخسارة أمام بيراميدز بهدف دون رد في دور الـ 16.



وقام وائل جمعة كابتن منتخب مصر والأهلي الأسبق بترشيح المدرب التونسي المخضرم لتولي تدريب الأهلي الموسم القادم مؤكدًا أنه مناسب للغاية للمرحلة الحالية في ظل ضيق الوقت قبل انطلاق الموسم الجديد بجانب خبراته الكبيرة في الكرة الإفريقية والعربية بشكل عام.



وكانت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الدكتور طه إسماعيل وبحضور محمود الخطيب رئيس النادي قررت توجيه الشكر للأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم ومعاونيه الأجانب على الفترة التي تولى فيها القيادة الفنية، وقررت اللجنة تكليف محمد يوسف بقيادة الفريق لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة القادمة.



جاء القرار بعدما دعا محمود الخطيب اللجنة لاجتماع مطول ظهر أمس لتقييم مسيرة الفريق بعد نهاية الموسم فعليًا ومناقشة جميع الأمور الفنية والإدارية وبعض الملاحظات التي رصدتها اللجنة طوال الفترة الماضية والتي لم تتطرق إليها في حينها حفاظًا على استقرار الفريق وانتظارًا لنهاية الموسم ليكون التقييم شاملًا وصحيحًا وهو ما ساهم كثيرًا في حصول الفريق على البطولة الأهم محليًا والمفضلة لجماهير الأهلي وهي بطولة الدوري، وهو ما يتفق مع سياسة النادي على مدار تاريخه.

