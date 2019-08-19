أرخص دعاية .. احمد شامي يهاجم اليسا بعد قرار اعتزالها

شن الفنان أحمد شامي هجوما حادا على النجمة اليسا والتي أعلنت اعتزالها.



وغرد من خلال حسابه على تويتر قائلًا :" قالك مافيا.. اقسم بالله ارخص دعاية شوفتها في حياتي ".



‏وأعلنت النجمة إليسا اعتزالها الغناء صباح اليوم، الاثنين ، موضحة أن الألبوم القادم سيكون الأخير في مشوارها الفني.



وكشفت إليسا عن سبب اعتزالها في تغريدة أطلقتها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قائلة: "أنا أستعد لهذا الألبوم الجديد مع الكثير من الحب والعاطفة، والسبب هو أنه سيكون الأخير في مسيرتي، إنني أعلن ذلك بقلب شديد ولكنني على قناعة كبيرة لأنني لا أستطيع العمل في مجال مشابه للمافيا، لا يمكنني أن أكون منتجًا بعد الآن".

