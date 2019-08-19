ميتشو يوقع للزمالك لمدة موسم واحد.. رسميا

وقع الصربي ميتشو رسميا لنادي الزمالك لمدة موسم واحد لقيادة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك رسميا.



حضر توقيع العقود مع الصربى ميتشو المستشار مرتضى منصور رئيس النادي وأحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد عضوي المجلس والدكتورة شريفة الفار عضوة مجلس الإدارة وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة وأحمد مرتضى عضو المجلس السابق وطارق يحيى المدير الفنى المؤقت للزمالك.



يعقد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة الحادية عشرة صباح غد الثلاثاء بصالة محمد حسن حلمي بمقر النادي.



وأعلن مرتضى منصور فى ساعة مبكرة من صباح اليوم تعاقده مع الصربى ميتشو ليخلف خالد جلال فى منصب المدير الفنى للزمالك.



ومن جانبه أعلن مرتضى منصور، التعاقد مع المدرب الصربي خلال بث مباشر من منزله، معلنا بدء مهمته مع القلعة البيضاء، مشيرا إلى أن المدرب يتمتع بخبرات كبيرة.



وأضاف رئيس الزمالك، أن ميتشو كان في أولوية الاختيارات بعد اعتذار البرتغالي جيسوالدو فيريرا لظروف خاصة ومغالاة الأرجنتيني رامون دياز في مطالبه المالية.



وقال مرتضى منصور: سألبي كل الطلبات الفنية لميتشو من أجل تحقيق النجاحات مع الفريق الأبيض والتتويج بالبطولات التي يخوضها الفريق في الموسم القادم.





