مصر تفوز بتنظيم البطولة العربية للميني فوتبول 2020

انتهي منذ قليل اجتماع الاتحاد العربي للميني فوتبول برئاسة اللبناني أحمد دنش وحضور أشرف بن صالحة نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد التونسي، بعد سحب لبنان ملف استضافة البطولة لصالح مصر صباح اليوم دعما منها للاتحاد المصري للميني فوتبول برئاسة أحمد سمير.



وحظى ملف مصر علي إجماع من تونس وليبيا والعراق والصومال ولبنان وباقي الأعضاء بعد المجهود الكبير الذي بذله رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول أحمد سمير نائب رئيس الاتحاد العربي للتطوير والاستراتيجيات مع رؤساء الاتحادات العربية الذين أكدوا سعادتهم بفوز مصر بتنظيم البطولة العربية للمنتخبات 2020 نظرا لأهمية مصر الكبيرة علي الصعيد العربي.



الجدير بالذكر أن وزير الشباب والرياضة اللبناني السيد محمد فنيش استقبل وفد الاتحاد العربي برئاسة أحمد دنش والذي ضم نائب رئيس الاتحاد الدولي أشرف بن صالحة ورئيس الاتحاد المصري أحمد سمير وعضو الاتحاد العربي بلال يزبك.



وعبر الوزير اللبناني عن سعادته بلقاء الوفد، معربا عن دعمه للاتحاد العربي واللبناني ومتمنيا ان تكون البطولة العربية بمصر نظرا لما تكنه لمصر من دور رائد علي الصعيد العربي عامة، كما التقى الوفد مدير عام الوزارة زيد خيامي الذي أثني علي ما تقدم به الوزير مثمنا دور مصر الكبير عربيا.