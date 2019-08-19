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فن

بدون ميك اب.. هنا الزاهد تبهر متابعيها في أحدث إطلالاتها.. شاهد

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 06:11 م
صدى البلد
مصطفى كرم
شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها بصورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وحلت هنا الزاهد بإطلالة جريئة بارتدائها كت أسود يبين أجزاء من جسدها وارتدائها نظارة الشمس بسلسلة تشبه العقد.

ولم تتكلف هنا الزاهد بوضع الإكسسوارات المكلفة واعتمدت على عدم وضع ميك اب علي وجهها مع إسدال شعرها الأشقر على كتفيها.

ولاقت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت بين "قمر ماشاء الله" و" الملكة ".

وتحضر الفنانة هنا الزاهد والفنان أحمد فهمي لحفل الزفاف خلال الأسابيع القادمة كما صرحا من قبل.

يذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد الدرامية المسلسل الكوميدى "الواد سيد الشحات" والذي تم عرضه فى السباق الرمضانى الماضى.

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