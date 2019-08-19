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تعليم

كل ما تريد معرفته عن الجامعات والمعاهد التكنولوجية والدرجات العلمية بها

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 11:33 م
الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار
نهلة الشربيني
أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ثلاث جامعات تكنولوجية تبدأ عملها هذا العام وفي إطار دعم الدولة المستمر لتطوير الاقسام التكنولوجية، استطاعت أن توفر للطلاب الجدد بالثانوية العامة والشهادات الفنية بتنسيق 2019، 45 معهدا فنيا متوسطا حكوميا.

وأصدرت وزارة التعليم العالي بيانا بمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في مصر.

وقالت الوزارة إنه بالنسبة لـ الجامعات الحكومية التي ينظم عملها القانون رقم 49 لسنة 1972 يبلغ عددها 27 جامعة على النحو التالى:

- جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية:
والتي تشمل كلية الصناعة والطاقة مقرها أخر شارع التسعين بمنطقة اللوتس التجمع الخامس - القاهرة الجديدة، وسنوات الدراسة بها 4 أعوام للحصول على "الدبلوم المهني فوق المتوسط، والبكالوريوس المهني في تكنولوجيا التخصص".

- جامعة الدلتا التكنولوجية:
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ومقرها قويسنا المنطقة الصناعية بمحافظة المنوفية، مدة الدراسة بها 4 سنوات للحصول على "الدبلوم المهني فوق المتوسط، البكالوريوس المهني في تكنولوجيا التخصص".

- جامعة بني سيوف التكنولوجية:
كلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة مقرها محافظة بني سويف ومدة الدراسة بها 4 سنوات (2 + 2) للحصول على "الدبلوم المهني فوق المتوسط، البكالوريوس المهني في تكنولوجيا التخصص".

- قطاع وزارة التعليم العالي:
وهي الكليات التكنولوجية وتشمل 45 معهدا صناعيا وتجاريا وسياحيا، ومدة الدراسة بها سنتان فقط للحصول على الدبلوم المهني فوق المتوسط.

وهي عبارة عن 8 كليات تكنولوجية تضم 45 معهدا فنيا متوسطا حكوميا وهي كالآتى:

.1 المعهد الفني الصناعي بالمطرية
.2 المعهد الفني الصناعي للبصريات
.3 المعهد الفني للفنادق بالمطرية
.4 المعهد الفني التجاري بالمطرية
.5 المعهد الفني الصناعي بشبرا
.6 المعهد الفني التجاري بشبرا
.7 المعهد الفني الصناعي بشارع بالصحافة
.8 المعهد الفني التجاري بالروضة
.9 المعهد الفني الصناعي لمواد البناء بحلوان
.11 المعهد الفني للرى والصرف والمساحة بالمطرية
.11 المعهد الفني الصناعي ببنها
.12 المعهد الفني التجاري ببنها
.13 المعهد الفني الصناعي بقويسنا
.14 المعهد الفني التجاري بقويسنا
.15 المعهد الفني التجاري بطنطا
.16 المعهد الفني الصناعي بالزقازيق
.17 المعهد الفني التجاري بالزقازيق
.18 المعهد الفني الصناعي بالمحلة الكبرى
.19 المعهد الفني التجاري بالمحله الكبرى
.20 المعهد الفني التجاري بدمياط
.21 المعهد الفني التجاري بالمنصورة
.22 المعهد الفني التجاري بدمنهور
.23 المعهد الفني الصناعي بالاسكندرية
.24 المعهد الفني التجاري بالاسكندرية
.25 المعهد الفني للفنادق بالاسكندرية
.26 المعهد الفني الصناعي للمنشات البحرية ببورسعيد
.27 المعهد الفني الصناعي ببورسعيد
.28 المعهد الفني التجاري ببورسعيد
.29 المعهد الفني للسياحة و الفنادق ببورسعيد
.30 المعهد الفني الصناعي ببئر العبد
.31 المعهد الفني التجاري بالعريش
.32 المعهد الفني التجاري ببني سويف
.33 المعهد الفني الصناعي للري و الصرف والمساحة باسيوط
.34 المعهد الفني التجاري بأسيوط
.35 المعهد الفني الصناعي بسوهاج
.36 المعهد الفني التجاري بسوهاج
.37 المعهد الفني الصناعي للالومنيوم بنجع حمادي
.38 المعهد الفني الصناعي بقنا
.39 المعهد الصناعي للرى و الصرف والمساحة بقنا
.40 المعهد الفني التجاري بقنا
.41 المعهد الفني للسياحة والفنادق بقنا
.42 المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بقنا
.43 المعهد الفني الصناعي لترميم الاثار بالاقصر
.44 المعهد الفني الصناعي بأسوان
.45 المعهد الفني التجاري بأسوان

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