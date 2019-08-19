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مركز دراسات: نسبة الطلاق بسبب إفشاء الأسرار الزوجية تقدر بـ 44.5% .. فيديو

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 11:47 م
هبة عبد العزيز
هبة عبد العزيز
حمزة شعيب
أكدت هبة عبد العزيز، مدير وحدة المرأة بالمركز المصري للدراسات الاستراتيجية، أن نسبة الطلاق بسبب إفشاء الأسرار الزوجية تقدر بـ 44.5%، وهذه نسبة عالية.

وتابعت "عبد العزيز"، خلال لقائها مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على فضائية "DMC"، أن زيادة الطلاق في مصر، تأتي بسبب البخل، أو عدم الإنجاب، أو تدخل الأهل، أو إفشاء الأسرار.

ونوهت: إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي، أدت لوجود فجوة كبيرة بين الزوجين، ووجود علاقات دون معايير محددة، وتسببت في زيادة نسب الطلاق.

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