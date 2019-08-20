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رياضة

مرتضى منصور يكشف مفاوضات الأهلي مع الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك.. فيديو

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 12:14 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
محمد رشاد
أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن مسئولوا الأهلي حاولوا التعاقد مع الصربي ميتشو قبل التوقيع على عقود تدريبه للفريق الأبيض بشكل رسمي.


وقال مرتضى في فيديو بثه المركز الإعلامي لنادي الزمالك: "نجحنا في إتمام التعاقد مع مدير فني على مستوى عال، وكنت أريد التعاقد معه منذ عامين حين كان مدربا لمنتخب أوغندا قبل انتقاله إلى جنوب إفريقيا، الأهلي حاول أمس الأحد التعاقد مع ميتشو، أقول هذا أمام المدرب ، لكن هذا الرجل المحترم رفض، وقال للأهلي إنه أعطى كلمة شرف إلينا، رغم أنه لم يوقع وقتها على عقود تدريبه للزمالك".

ميتشو ضم الثنائي أيمن عبد العزيز وأحمد عبد الرؤوف لجهازه المعاون، وسيستكمل تشكيله بمعاونيه الأجانب، بواقع: مدرب مساعد، مدرب حراس ومحلل أداء.

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