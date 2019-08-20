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تحريز 2 طن دواجن وضبط لحوم غير صالحة في مطاعم سورية شهيرة بالإسكندرية

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 02:21 ص
تحريز 2 طن دواجن
تحريز 2 طن دواجن وضبط لحوم غير صالحة
أ ش أ
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية بقيادة المحاسب محمد سعد الله أحمد، بحملة على المطاعم الموجودة بمنطقة سموحة ، بالتعاون مع حى شرق والطب البيطرى ومفتشي الصحة والأغذية.

وأسفرت الحملات عن ضبط معمل لتجهيز اللحوم والدواجن لأكبر سلسلتين مطاعم "سورية" شهيرة بالإسكندرية به كميات كبيرة من اللحوم والدواجن بها تغير فى الخواص ورائحتها كريهة وغير مدون عليه بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمى ، وتم سحب عينات منها وتحريز 2100 كيلو جراما من الدواجن متبلة و147 كيلو جراما دواجن أجزاء.

كما تم ضبط وتحريز 197.900 كيلو جراما من اللحوم ، واتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على النيابة.

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