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مرأة

بدون مكياج.. درة زروق تبرز أنوثتها بـ اطلالة مثيرة

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 03:45 ص
درة زروق
درة زروق
آية التيجي
نشر مصفف الشعر هيثم دهب، صورا جديدة تجمعه بالفنانة درة زروق، وذلك عبر صفحته على فيس بوك، بـ اطلالة مثيرة "كاجول" وأنيقة للغاية.

وارتدت درة زروق بادي كت باللون الأسود، على بنطال باللون الأزرق الفاتح، وهو ما أبرز من اناقتها.

وتركت درة زروق شعرها منسدلا بطريقة جذابة، وانيقة للغاية، ولم تتكلف في وضع المكياج، حيث انها اكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الروز.

وأكملت درة زروق إطلالتها ارتداء حقيبة باللون الأسود على طريقة الكروس،  مع بعض الأساور على يديها، والعقود حول عنقها.

واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالاتها..
درة زروق درة زروق
درة زروق درة زروق

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