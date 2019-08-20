الأرصاد: طقس حار اليوم الثلاثاء 20-8-2019.. والقاهرة 35 درجة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم، الثلاثاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا، لطيف ليلا.



وقالت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، إن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطه علي السواحل الشمالية وجنوب البلاد، والرياح معتدلة تنشط علي السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء كما تنشط علي خليج السويس والبحر الاحمر.



وأوضحت درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر، كالتالي:



القاهرة 25 35



شبين الكوم 24 34



طنطا 24 34



دمنهور 25 32



الإسكندرية 26 31



بلطيم 25 31



مطروح 24 30



بورسعيد 23 31



دمياط 24 31



الزقازيق 25 36



الإسماعيلية 22 35



السويس 25 35



العريش 22 31



شرم الشيخ 29 38



الغردقة 28 38



مرسى علم 29 37



الفيوم 25 36



بني سويف 24 36



المنيا 24 37



أسيوط 24 38



سوهاج 25 38



قنا 25 39



الأقصر 27 40



أسوان 28 41

